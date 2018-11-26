Лукашенко обвинил новое правительство в беспринципности

Александра Лукашенко удивляет «унаследованная от предыдущего состава правительства беспринципность» в выполнении его поручений. Об этом глава государства заявил, заслушивая 26 ноября доклад правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год.

Фото пресс-службы президента

«Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам девяти месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля всё и вся, почти полсотни поручений как выполненные, хотя до их выполнения далеко», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В то же время Администрация президента, Комитет государственного контроля и госсекретариат Совета безопасности представили, по его словам, многочисленные замечания.

«Я просто Сергею Николаевичу (премьер-министр Сергей Румас. — БелаПАН) советую вникать в то, что он иногда подписывает с подачи своих подчиненных, потому что вопрос контроля за исполнением собственных поручений у меня налажен достаточно хорошо», — заявил белорусский руководитель.

У руководства Национального банка Лукашенко поинтересовался, какие планируются меры для стимулирования экономического роста в 2019 году.

«Попрошу без общих и обтекаемых фраз, которыми пропитаны банковские документы. Чем будете нивелировать внешние риски и как поддерживать низкую инфляцию? Отдельно остановитесь на том, какие видите пути изменения структуры золотовалютных резервов и увеличения доли недолговых средств», — подчеркнул он.

Обращаясь к министру финансов Максиму Ермоловичу, глава государства отметил, что и на прежних должностях работа по бюджетному планированию была его зоной ответственности: «Поэтому и спрос тут будет сразу. Как вы планируете поступить с приличным профицитом бюджета на текущий год?»

Лукашенко также поинтересовался, как исполнены требования о сокращении поддержки тем предприятиям, руководители которых «так и не научились работать или не хотят».

«Вы ее реально сократили? Или решили простить долги и их возврат даже не учитываете в доходах бюджета? Как увеличено финансирование развития человеческого капитала: здоровье, образование, спорт, культура и так далее?» — спросил он.

Как отметил Лукашенко, у него много вопросов вызывает обновление Налогового кодекса.

«Как мне докладывают, у вас не получилось сделать его понятным, без внутренних противоречий, а главное — комфортным для людей и бизнеса. Если это так, то не надо будоражить общество сырыми и непроработанными документами. Спокойно надо доработать, дошлифовать документы, но строго на тех принципах, как поручено», — сказал он.

Глава государства обратил внимание, что торговые войны и кризис ВТО на фоне политической неопределенности в мире лишают финансовых инвесторов интереса к риску и могут спровоцировать отток капитала в так называемые тихие гавани.

В такой неопределенности правительству особенно важно иметь четкие планы и ясное понимание, как и когда страна выйдет из состояния пиковых выплат по государственному долгу.

«Сегодня мы должны разобраться, где причины системного характера, а где речь идет просто об отсутствии дисциплины, а может, и понимания того, что нужно делать и как. Готовность к органичным преобразованиям и способность меняться самим — залог успеха и конкурентоспособности», — заявил Лукашенко.