Кремль прокомментировал конфликт в Керческом проливе, назвав действия Киева очень опасной провокацией

/ Мир
Просмотров: 589 Комментариев: 0

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал военный конфликт в Керченском проливе, в результате которого были обстреляны и задержаны корабли ВМФ Украины.

Фото pixabay.com

По его словам, данный вопрос по инициативе российской стороны будет рассматриваться сегодня в Совете безопасности ООН.

Песков подчеркнул, что «речь идет об очень опасной провокации», а поэтому рассмотрение этой темы «требует особого внимания, особого разбирательства».

Россия предупредила Украину: авантюры опасны

25 ноября российские военные корабли обстреляли и задержали украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые следовали из Одессы в Мариуполь.

Naviny.by сообщали, что после вооруженного российско-украинского конфликта в Керченском проливе вновь открыт для судоходства Керчь-Еникальский канал.

Президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к российскому руководству потребовал немедленно освободить задержанных украинских моряков и суда ВМФ.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россия-Украина конфликт в Керческом проливе Персона: Дмитрий Песков

Другие материалы на эту тему:

Россия обстреляла и задержала украинские корабли вместе с моряками: есть раненые

Россия обстреляла и задержала украинские корабли вместе с моряками: есть раненые

Станет ли футбольный чемпионат мира в России горячим месяцем на Донбассе

Станет ли футбольный чемпионат мира в России горячим месяцем на Донбассе

Бабченко жив. Журналиста заказали за 30 тысяч долларов, но его спасла СБУ

Бабченко жив. Журналиста заказали за 30 тысяч долларов, но его спасла СБУ

«В экономике Беларусь и Украина имеют ровно столько, сколько позволяет Россия»

«В экономике Беларусь и Украина имеют ровно столько, сколько позволяет Россия»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте