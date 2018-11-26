Кремль прокомментировал конфликт в Керческом проливе, назвав действия Киева очень опасной провокацией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал военный конфликт в Керченском проливе, в результате которого были обстреляны и задержаны корабли ВМФ Украины.

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По его словам, данный вопрос по инициативе российской стороны будет рассматриваться сегодня в Совете безопасности ООН.

Песков подчеркнул, что «речь идет об очень опасной провокации», а поэтому рассмотрение этой темы «требует особого внимания, особого разбирательства».

25 ноября российские военные корабли обстреляли и задержали украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые следовали из Одессы в Мариуполь.

Naviny.by сообщали, что после вооруженного российско-украинского конфликта в Керченском проливе вновь открыт для судоходства Керчь-Еникальский канал.

Президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к российскому руководству потребовал немедленно освободить задержанных украинских моряков и суда ВМФ.