Биржа: доллар и евро заметно укрепились на торгах

26 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США и евро, вырос — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро увеличился на 0,0074 пункта (0,31%) и составил 2,4070 белорусского рубля.

Курс доллара вырос на 0,0124 пункта (0,59%) до 2,1174 белорусского рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0228 пункта (0,71%) и составил 3,1852 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. К полудню баррель марки Brent торгуется на уровне 60 долларов.

Российская валюта снижается на торгах на фоне роста напряженности после инцидента в Керченском проливе. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11:30 вырос на 0,8408 пукта и составил 66,5072 рубля.