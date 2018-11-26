Определен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира по биатлону

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Со 2 по 9 декабря в словенской Поклюке пройдет первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/2019.

Фото biathlon.by

Тренерский штаб белорусской команды определился со спортсменами, которые примут участие в гонках.

Мужчины: Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елётнов, Антон Смольский и Владимир Чепелин.

Женщины: Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Дарья Юркевич.

По сравнению с прошлым сезоном большие изменения претерпела женская команда — завершили спортивные карьеры Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Надежда Писарева.

Этап Кубка мира в Поклюке начнется 2 декабря с двух эстафет — одиночной и смешанной, 5 декабря пройдет индивидуальная гонка у мужчин, 6 декабря — у женщин, 7 декабря — мужской спринт, 8 декабря — женский, завершится этап 9 декабря гонками преследования.

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Тэги: биатлон Персона: Сергей Бочарников Максим Воробей Роман Елётнов Антон Смольский Владимир Чепелин Динара Алимбекова Ирина Кривко Анна Сола Дарья Юркевич Дарья Домрачева Надежда Скардино Надежда Писарева Город: Поклюка

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