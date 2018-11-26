Порошенко призвал НАТО жестко надавить на Россию

В ходе телефонного разговора генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и президента Украины Петра Порошенко была достигнута договоренность о срочном созыве экстренного заседания комиссии Украина – НАТО.

Порошенко, как сообщает его пресс-секретарь Святослав Цеголко, проинформировал о «жестоком акте агрессии России против Украины в черноморской акватории и ответных действиях Украины».

По словам Цеголко, президент настоятельно призвал к ужесточению международного давления на Россию, чтобы немедленно освободить украинских моряков и кораблей.

Со стороны генсека НАТО, отмечает украинская сторона, была заявлена поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины.