Выпущен первый мобильный определитель птиц Беларуси

Определить птицу, которая встретилась вам в природе, теперь будет легче. Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» выпустила первый мобильный определитель птиц Беларуси.

Если вы увидели и хорошо запомнили птицу или у вас получилось ее сфотографировать — открывайте мобильный определитель и выбирайте из предложенных очевидные параметры: место и сезон наблюдения, относительные размеры птицы, цвета оперения и ног, форму, размеры и цвет клюва. Программа отфильтрует виды по этим характеристикам, и из нескольких снимков вы сможете выбрать ту птицу, которую наблюдали.

Приложение называется «Ptushki — Определитель птиц Беларуси» .

В списке птиц 325 видов, которые можно встретить в нашей стране. Список можно сортировать по алфавиту (беларусскому, русскому или латинскому), а также по группам (отрядам): воробьиные отдельно, гуси и утки отдельно и т.д.

Для каждого вида дается описание, различные фото, запись голоса, отмечаются особенности: например, как отличить самца, самку и молодую птицу.

«Разработка мобильного приложения — важное событие для мира бёрдвотчинга в Беларуси. Это первая версия, еще совсем птенец, и вместе с комментариями, предложениями и замечаниями пользователей мы планируем его улучшить и сделать максимально удобным. Бёрдвотчинг — отличное хобби для души и для тела: не успеешь оглянуться, как прошел более 6 км! Надеемся, теперь наблюдать за птицами станет чуть проще — новое мобильное приложение выручит, когда рядом нет опытного бердвотчера или книги-определителя», — отметила руководитель отдела развития АПБ Карина Соловей.

Создать это мобильное приложение помогла компания EPAM.