В Ивацевичском районе погибли два рыбака

/ Происшествия
Просмотров: 126 Комментариев: 0

Двое жителей поселка Телеханы (Ивацевичский район) утонули на рыбалке.

Трагедия произошла на озере Вульковское.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщили в региональной ОСВОД, примерно в час дня мужчина, ловивший рыбу из лодки, услышал шум и поплыл в эту сторону. Примерно в 70 метрах от берега он увидел на поверхности воды тело мужчины и позвонил в МЧС.

Прибывшие на место спасатели обнаружили рядом с берегом тело второго рыбака. Недалеко находилась залитая водой деревянная лодка с рыболовными снастями. В это время на озере был сильный туман.

Погибшими оказали 43- и 40-летний жители Телехан.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: рыбалка утонул Город: Телеханы

Другие материалы на эту тему:

«Работы нет, хоть бы рыбину дали поймать!» Рыбалка в Лоеве может стать платной

«Работы нет, хоть бы рыбину дали поймать!» Рыбалка в Лоеве может стать платной

В Испании, спасая детей, погиб белорусский милиционер

В Испании, спасая детей, погиб белорусский милиционер

Чистый берег. Мозырские активисты проведут уборку на Припяти

Чистый берег. Мозырские активисты проведут уборку на Припяти

Припять в аренду. В Мозыре 91 километр реки отдали охотникам и рыболовам

Припять в аренду. В Мозыре 91 километр реки отдали охотникам и рыболовам

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте