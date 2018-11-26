В Ивацевичском районе погибли два рыбака

Двое жителей поселка Телеханы (Ивацевичский район) утонули на рыбалке.

Трагедия произошла на озере Вульковское.

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Как сообщили в региональной ОСВОД, примерно в час дня мужчина, ловивший рыбу из лодки, услышал шум и поплыл в эту сторону. Примерно в 70 метрах от берега он увидел на поверхности воды тело мужчины и позвонил в МЧС.

Прибывшие на место спасатели обнаружили рядом с берегом тело второго рыбака. Недалеко находилась залитая водой деревянная лодка с рыболовными снастями. В это время на озере был сильный туман.

Погибшими оказали 43- и 40-летний жители Телехан.