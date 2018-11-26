Супружеская пара погибла на пожаре в Новосадах под Борисовом

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Жилой дома загорелся 24 ноября в деревне Новосады Борисовского района. После того, как огонь был потушен, спасатели обнаружили тела двух человек — 62-летнего хозяина и его 58-летней супруги.

Фото sk.gov.by

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы причиной их смерти явилось отравление угарным газом.

Доследственная проверка по факту гибели двух человек проводится Борисовским районным отделом Следственного комитета. Рассматривается несколько версий произошедшего, в числе которых неосторожное обращение с огнем, а также неисправность электропроводки, сообщает пресс-служба СК.

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Тэги: пожар супруги гибель на пожаре Город: Борисов

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