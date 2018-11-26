Президент Украины ввел военное положение из-за агрессии России в Керченском проливе

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Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны сроком на 60 суток — до 14 часов 25 января.

Фото: пресс-служба президента Украины

Согласно обнародованному документу, контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря ведомства Александра Турчинова, бывшего и.о. президента. Указ вступил в силу 26 ноября.

МИД Украины предлагается обратиться к государствам, подписавшим Будапештский меморандум, безотлагательно инициировать созыв заседаний Совета безопасности ООН, Постоянного бовета ОБСЕ и организовать консультации президента Украины, министра иностранных дел Украины с лидерами союзных и партнерских государств, Европейского боюза, руководством ООН, ОБСЕ, других международных организаций.

Погранслужба ФСБ обстреляла и задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе, которые якобы «опасно маневрировали». На борту судов находились 23 моряка. По данным командования Вооруженных сил Украины, шестеро из них ранены, двое — в тяжелом состоянии.

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Тэги: конфликт в Керческом проливе Россия-Украина Персона: Петр Порошенко Александр Турчинов

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