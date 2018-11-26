В Пинске погиб каменщик
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59-летний житель Пинска, каменщик-монтажник одной из строительных организаций, погиб на рабочем месте утром 24 ноября.
Мужчина выполнял работы по демонтажу опалубки лестничной клетки, примерно в 09:20 щит опалубки под собственной тяжестью упал вниз вместе с настилом, на котором стоял рабочий, после чего на мужчину упал крепежный ригель весом около 40 кг.
От полученных телесных повреждений житель Пинска скончался на месте происшествия. В милицию о происшествии сообщил врач скорой помощи, вызванной на место трагедии.
В момент происшествия мужчина не был пристегнут страховочным тросом, говорится в
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