В Пинске погиб каменщик

59-летний житель Пинска, каменщик-монтажник одной из строительных организаций, погиб на рабочем месте утром 24 ноября.

Мужчина выполнял работы по демонтажу опалубки лестничной клетки, примерно в 09:20 щит опалубки под собственной тяжестью упал вниз вместе с настилом, на котором стоял рабочий, после чего на мужчину упал крепежный ригель весом около 40 кг.

От полученных телесных повреждений житель Пинска скончался на месте происшествия. В милицию о происшествии сообщил врач скорой помощи, вызванной на место трагедии.