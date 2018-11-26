Лукашенко раскритиковал Налоговый кодекс

По мнению Александра Лукашенко, экономические власти страны так и не смогли модернизировать Налоговый кодекс таким образом, чтобы это стало понятно людям.

Фото пресс-службы президента

В ходе совещания, на котором правительство, Нацбанк и облисполкомы докладывали об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год, он обратился к главе Минфина Максиму Ермоловичу.

Глава государства подчеркнул, что на прежних должностях работа по бюджетному планированию была его зоной ответственности, а это означает, что и спрос тут будет с него.

Президент поинтересовался, как исполнены требования по сокращению поддержки убыточных предприятиям.

«Вы ее реально сократили? Или решили простить долги и их возврат даже не учитываете в доходах бюджета?» - поинтересовался Лукашенко.

Не обошел он стороной и обновление Налогового кодекса. По его словам, спецслужбы докладывают ему, что сделать понятным кодекс, без внутренних противоречий и комфортным для людей и бизнеса не получилось.

«Если это так, то не надо будоражить общество сырыми и непроработанными документами. Спокойно надо доработать, дошлифовать документы, но строго на тех принципах, как поручено», - резюмировал Лукашенко.