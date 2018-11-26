Знаменитый словацкий тенор Юрай Холли выступит в Большом театре Беларуси

29 ноября один из самых успешных и востребованных теноров Юрай Холли выступит на сцене Большого театра Беларуси в роли Герцога Мантуанского в драме гениального итальянского композитора Дж. Верди «Риголетто».

Словацкий тенор Юрай Холли окончил Музыкальную академию в Братиславе. Его первое выступление на оперной сцене состоялось в 2010 году в Венской камерной опере в партии Гернандо в опере «Необитаемый остров» Гайдна, за которым последовали многочисленные ангажементы в Остравской опере, Государственной опере в Кошице и в Национальной государственной опере в Братиславе.

Юрай Холли — победитель многих международных конкурсов.

«Опера «Риголетто» — особенная для меня и партия Герцога — одна из моих любимых. Я настолько вживаюсь в эту роль, что готов спеть и пятый, и шестой акт этой невероятной оперы Верди, — сказал Юрай Холли в интервью журналу «Партер». — Как жаль, что она написана только в трех актах. Сейчас я пою в Национальном театре Мангейма — второй по величине театральной площадке в Германии, его сцена по-настоящему огромна. Я очень люблю большие сценические площадки, где есть много пространства и свободы. И я в полном восторге от того, что имею поистине уникальную возможность выступить на сцене белорусского Большого».

В четверг, 29 ноября, в опере «Риголетто» главные партии также исполнят: Риголетто — народный артист Беларуси Владимир Петров, Джильда — Диана Трифонова, Спарафучилле — заслуженный артист Республики Беларусь Олег Мельников, Маддалена — лауреат международного конкурса Крискентия Стасенко, Граф Монтероне — народный артист Беларуси Василий Ковальчук.

За дирижерским пультом — заслуженный артист Украины Виктор Плоскина.