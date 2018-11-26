Аудиофакт. Российское командование обсуждает захват украинских кораблей (18+)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал радиоперехват разговоров российского командования с экипажами пограничных кораблей РФ при захвате кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива 25 ноября.

Как сообщили в Генштабе, указанный радиоперехват является «фактологическим доказательством целенаправленной агрессивной эскалации ситуации в Черном и Азовском морях в соответствии с указаниями военного и военно-политического руководства РФ».

Во время разговора раздается приказ полностью повредить украинские корабли во время тарана. Однако украинские корабли, как признали во время разговора, оказались маневренными и не подпускали к себе. Также россияне признали столкновение между своими кораблями.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков — членов экипажей, которых доставили в Керчь. Ранения получили шесть украинских моряков.

Из-за действий РФ в Украине ввели военное положение на 60 суток.