Аудиофакт. Российское командование обсуждает захват украинских кораблей (18+)
Во время разговора раздается приказ полностью повредить украинские корабли во время тарана.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал радиоперехват разговоров российского командования с экипажами пограничных кораблей РФ при захвате кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива 25 ноября.
Как
Во время разговора раздается приказ полностью повредить украинские корабли во время тарана. Однако украинские корабли, как признали во время разговора, оказались маневренными и не подпускали к себе. Также россияне признали столкновение между своими кораблями.
Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков — членов экипажей, которых доставили в Керчь. Ранения получили шесть украинских моряков.
Из-за действий РФ в Украине ввели военное положение на 60 суток.
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