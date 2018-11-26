Трудовая повинность, комендантский час. Чем еще грозит украинцам введение военного положения
Президент Петр Порошенко, как сообщали
На такие действия власти страны пошли из-за обострения ситуации в Азовском море и российско-украинского военного конфликта, произошедшего в минувшее воскресенье, российские военные корабли обстреляли и задержали украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», следовавшие из Одессы в Мариуполь.
Сегодня состоялся разговор между украинским лидером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором Порошенко призвал партнеров усилить давление на Россию.
Чем же грозит украинцам введение военного положения?
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