Трудовая повинность, комендантский час. Чем еще грозит украинцам введение военного положения

/ Мир
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Президент Петр Порошенко, как сообщали Naviny.by, подписал указ о ведении в Украине военного положения.

Фото УНИАН

На такие действия власти страны пошли из-за обострения ситуации в Азовском море и российско-украинского военного конфликта, произошедшего в минувшее воскресенье, российские военные корабли обстреляли и задержали украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», следовавшие из Одессы в Мариуполь.

Сегодня состоялся разговор между украинским лидером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором Порошенко призвал партнеров усилить давление на Россию.

Чем же грозит украинцам введение военного положения?

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Тэги: Украина военное положение конфликт в Керческом проливе

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