Слонимчанин пристал к пассажиру автобуса и попал в больницу с поломанным ребром

Конфликт между молодыми людьми в Слониме произошел 17 ноября. Его инициатору сломали ребро гаечным ключом.

По данным УВД Гродненского облисполкома, компания из четырех человек во главе с парнем 1998 года рождения стала приставать к другому пассажиру, но его товарищ 1996 года рождения набросился на инициатора конфликта с накидным гаечным ключом 32-го размера и нанес им один удар в область грудной клетки, сломав ребро, осколки которого пробили легкое.

В отношении гражданина, причинившего травмы гаечным ключом, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Потерпевший находится в больнице.