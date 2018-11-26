Утверждено положение о порядке идентификации интернет-пользователей

Постановлением правительства утверждено Положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания.

Фото pixabay.com

Данный документ определяет порядок авторизации пользователей, желающих оставить на сайте свой комментарии, и идентификации таких пользователей владельцем сайта.

При авторизации на сайте пользователь должен вести код, который придет ему в виде СМС на номер мобильного телефона, указанный при регистрации.

Один номер мобильного телефона может быть использован для регистрации не более одной учетной записи на каждом конкретном сайте.

Владелец сайта обязан предупредить пользователя о недопустимости размещения сообщений или материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством.

Владелец интернет-ресурса обязан на время действия пользовательского соглашения, а также в течение года с даты его расторжения хранить на физически размещенных на территории Беларуси серверах информацию о пользователе.

Постановление вступает в силу 1 декабря 2018 г.