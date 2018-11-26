Памятный знак писателю Чингизу Айтматову открыли в Минске

26 ноября в Минске открылся памятный знак известному советскому и кыргызскому писателю Чингизу Айтматову.

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Знак создан по инициативе кыргызской стороны белорусским скульптором Алесем Шатило и установлен в микрорайоне Серебрянка в парке, который с конца мая этого года носит имя писателя.

В открытии памятного знака приняли участие премьер-министры Беларуси и Кыргызстана Сергей Румас и Мухаммедкалый Абылгазиев, а также посол Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич, представители госорганов и организаций, дипломатических миссий, творческой интеллигенции и общественности, сообщает пресс-служба правительства Беларуси.

В 2018 году отмечается 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова.