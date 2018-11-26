Памятный знак писателю Чингизу Айтматову открыли в Минске

/ Культура
Просмотров: 69 Комментариев: 0

26 ноября в Минске открылся памятный знак известному советскому и кыргызскому писателю Чингизу Айтматову.

Фото minsknews.by

Знак создан по инициативе кыргызской стороны белорусским скульптором Алесем Шатило и установлен в микрорайоне Серебрянка в парке, который с конца мая этого года носит имя писателя.

В открытии памятного знака приняли участие премьер-министры Беларуси и Кыргызстана Сергей Румас и Мухаммедкалый Абылгазиев, а также посол Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич, представители госорганов и организаций, дипломатических миссий, творческой интеллигенции и общественности, сообщает пресс-служба правительства Беларуси.

В 2018 году отмечается 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Кыргызстан памятный знак Персона: Чингиз Айтматов Алесь Шатило Сергей Румас Мухаммедкалый Абылгазиев Кубанычбек Омуралиев Игорь Юркевич Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Генпрокуратура опровергла слова о смерти беглого премьера Кыргызстана

Генпрокуратура опровергла слова о смерти беглого премьера Кыргызстана

«Сто процентов он». В белорусском бизнесмене узнали беглого премьера Кыргызстана

«Сто процентов он». В белорусском бизнесмене узнали беглого премьера Кыргызстана

Белорусский бизнесмен или беглый премьер Кыргызстана? Кто такой Даниил Урицкий

Белорусский бизнесмен или беглый премьер Кыргызстана? Кто такой Даниил Урицкий

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте