Митрополит Павел назвал баптистов сектантами и призвал не разговаривать с ними о вере

/ Общество
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Эти слова прозвучали в передаче «Беседы с владыкой Павлом».

Церковь христиан-баптистов в Колодищах, Минский район. Фото: spasenie.eu

«Когда я жил в Караганде, было очень много сектантов — и баптистов, и евангелистов. Как только они приходят, заводят свои разговоры — становится страшно. Они хотят всех повернуть в свою секту. Они ведут не проповедь, а пропаганду. Долбят в одно место постоянно и с ними ни о чем нельзя говорить. Знаете, как цыгане. Агитируют, пока не обберут человека», — заявил митрополит Павел.

Он также призвал не разговаривать с баптистами о вере:

«Как только будет заведен разговор о вере, то сразу говорите: "Стоп! О вере разговаривать не будем", — посоветовал митрополит Павел. — Пришел попросить хлеба, соли — пожалуйста. Но о вере — извините, я православный, с вами ни о чем не хочу говорить. Хорошего они ничего не скажут, будут агитировать перейти в свою секту».

Баптизм — одно из направлений протестантизма и не является сектой. В нем не практикуют крещение детей — только в сознательном возрасте, признают крещение Святым Духом во время водного обряда, верят в вечное существование души.

В мире насчитывается более 100 миллионов баптистов, из них около половины — в США. Известные баптисты — президенты США Авраам Линкольн, Уоррен Гардинг, Джимми Картер, Гарри Трумэн и Билл Клинтон, кандидат в президенты и сенатор Джон Маккейн, глава СНБО Украины Александр Турчинов, миллиардер Джон Рокфеллер, представители шоу-бизнеса Джастин Тимберлейк, Бритни Спирс, Снуп Дог, Джессика и Эшли Симпсоны, Брэд Питт, Чак Норрис, Эдди Мерфи, Аврил Лавин и другие.



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Тэги: протестантизм баптисты БПЦ Персона: митрополит Павел

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