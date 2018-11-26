Митрополит Павел назвал баптистов сектантами и призвал не разговаривать с ними о вере

Эти слова прозвучали в передаче «Беседы с владыкой Павлом».

Церковь христиан-баптистов в Колодищах, Минский район. Фото: spasenie.eu

«Когда я жил в Караганде, было очень много сектантов — и баптистов, и евангелистов. Как только они приходят, заводят свои разговоры — становится страшно. Они хотят всех повернуть в свою секту. Они ведут не проповедь, а пропаганду. Долбят в одно место постоянно и с ними ни о чем нельзя говорить. Знаете, как цыгане. Агитируют, пока не обберут человека», — заявил митрополит Павел.

Он также призвал не разговаривать с баптистами о вере:

«Как только будет заведен разговор о вере, то сразу говорите: "Стоп! О вере разговаривать не будем", — посоветовал митрополит Павел. — Пришел попросить хлеба, соли — пожалуйста. Но о вере — извините, я православный, с вами ни о чем не хочу говорить. Хорошего они ничего не скажут, будут агитировать перейти в свою секту».