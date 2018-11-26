СК прекратил уголовное преследование обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой

По словам журналистки, если дело дойдет до суда, она будет выступать в качестве свидетеля.

Помимо возмещения ранее выставленного ей ущерба (около 4,6 тыс. рублей) Коровенкова заплатила штраф 735 рублей (30 базовых величин) — максимальную сумму, предусмотренную статьей 86 Уголовного кодекса (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности), передает БелаПАН .

22 ноября было прекращено уголовное преследование двух фигурантов «дела БелТА» — минского собкора радиостанции «Немецкая волна» Павлюка Быковского и главного редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого.

Коровенкову, Быковского и Кулецкого обвиняли по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Причиной возбуждения дела стало сообщение государственного информагентства БелТА о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись одному из заказчиков.