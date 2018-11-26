СК прекратил уголовное преследование обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой
По словам журналистки, если дело дойдет до суда, она будет выступать в качестве свидетеля.
Помимо возмещения ранее выставленного ей ущерба (около 4,6 тыс. рублей) Коровенкова заплатила штраф 735 рублей (30 базовых величин) — максимальную сумму, предусмотренную статьей 86 Уголовного кодекса (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности), передает
22 ноября было прекращено уголовное преследование двух фигурантов «дела БелТА» — минского собкора радиостанции «Немецкая волна» Павлюка Быковского и главного редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого.
Коровенкову, Быковского и Кулецкого обвиняли по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Причиной возбуждения дела стало сообщение государственного информагентства БелТА о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись одному из заказчиков.
|С 7 по 9 августа в редакциях информационной компании БелаПАН, портала Tut.by и некоторых других СМИ, а также у ряда их сотрудников прошли обыски. Были задержаны сотрудники портала Tut.by Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, информационной компании БелаПАН Татьяна Коровенкова и Ирина Левшина, Павел Быковский, а также редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Они провели несколько суток в изоляторе временного содержания. СК выдвинул обвинения против 15 журналистов и редакторов. Действия 14 из них квалифицированы по ч. 2 ст. 349 УК. Главный редактор портала Tut.by Марина Золотова обвиняется по ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица). Уголовное преследование по ч. 2 ст. 349 УК в отношении нее прекращено.
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