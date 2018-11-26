Под Брестом сбили 60-летнюю сельчанку — она скончалась в больнице

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Личность погибшей установлена — 60-летняя жительница деревни Тельмы-1.

Фото: gaibrest.by

По данным областной ГАИ, 33-летняя жительница Кобрина ехала на автомобиле «Шкода Рапид» по автодороге М1 со стороны деревни Тельмы-2 в направлении Бреста. На нулевом километре автодороги она совершила наезд на женщину-пешехода, которая двигалась по проезжей части в полосе для движения.

Пострадавшая скончалась в Брестской областной больнице.

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Тэги: ДТП со смертельным исходом наезд на пешехода Город: Брест

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