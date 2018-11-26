Видеофакт. Во время акции протеста «евробляхеров» на Волыни произошла массовая драка

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На границе с Польшей возле автомобильного пункта пропуска Ягодин во время акции протеста владельцев авто на еврономерах произошла массовая драка.

В течение получаса митингующие пропускали по три грузовика с обеих сторон границы. Один из водителей грузового автомобиля решил проехать без очереди. Такие действия возмутили митингующих. Они начали бросать в автомобиль шины и драться, а водитель выкрикивал «Я вас всех порежу!», сообщает Volyn24.com.

Изначально правоохранители не вмешивались, но когда митингующие начали бросать в грузовики горящие шины, а грузовик начал двигаться на людей — вмешался спецназ полиции.

Водителю грузовика удалось прорваться сквозь блокировщиков и проехать границу, за ним поехали и следующие пять грузовых автомобилей.

Утром 26 ноября участники акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах заблокировали более десяти пунктов пропуска на государственной границе. Однако впоследствии на некоторых направлениях разблокировали подъездные пути.

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Тэги: еврономера евробляхеры акция протеста Украина-Польша

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