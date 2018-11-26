Нарушивший ПДД водитель предложил госавтоинспектору взятку

Сотрудник ГАИ остановил автомобиль Volkswagen под управлением 69-летнего водителя в Октябрьском. Тот не притормозил у стоп-линии, на авто были запрещенные правилами шторки.

По данным УГАИ УВД Гомельского облисполкома, водитель сразу предложил инспектору денежную сумму. Тот предупредил об уголовной ответственности, но нарушитель положил деньги возле рычага переключения передач. Милиционер вызвал следственно-оперативную группу.

На водителя составили два административных протокола. За взятку возбудили уголовное дело.