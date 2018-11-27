Желтый уровень опасности продлен в Беларуси на 27 ноября. Какая погода будет во вторник

/ Общество
Просмотров: 514 Комментариев: 0

Белгидромет продлил на 27 ноября желтый уровень опасности в стране, объявленный накануне. Причина – гололедица на дорогах. Призываем быть участников дорожного движения аккуратными и внимательными, а также напоминаем всем водителям о необходимости установки на авто зимней резины.

Что касается погоды во вторник, то ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны небольшой снег.

Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях -10..-12°С, максимальная — в середине дня 0..-6°С.

В Минске ожидается облачно с прояснениями. Вероятность осадков 5-10%. Температура воздуха -1..-3°C. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Белгидромет прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Дожди из Беларуси не уйдут до выходных

Дожди из Беларуси не уйдут до выходных

В Беларуси на смену засухе идут похолодание, дожди и грозы

В Беларуси на смену засухе идут похолодание, дожди и грозы

4 июня 2018 года стало в Минске самым жарким за 105 лет метеонаблюдений

4 июня 2018 года стало в Минске самым жарким за 105 лет метеонаблюдений

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте