Желтый уровень опасности продлен в Беларуси на 27 ноября. Какая погода будет во вторник

Белгидромет продлил на 27 ноября желтый уровень опасности в стране, объявленный накануне. Причина – гололедица на дорогах. Призываем быть участников дорожного движения аккуратными и внимательными, а также напоминаем всем водителям о необходимости установки на авто зимней резины.

Что касается погоды во вторник, то ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны небольшой снег.

Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях -10..-12°С, максимальная — в середине дня 0..-6°С.

В Минске ожидается облачно с прояснениями. Вероятность осадков 5-10%. Температура воздуха -1..-3°C. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.