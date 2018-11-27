В Слониме в разборке молодых людей одному из них сломали ребро гаечным ключом

В Слониме выяснение отношений между двумя группами молодых людей завершилось причинением телесных повреждений одному из парней.

Конфликт завязался в автобусе за несколько часов до разборки. Компания из четырех человек во главе с парнем 1998 года рождения беспричинно начала задевать и приставать к другому пассажиру. Тот, в свою очередь, предложил встретиться вечером в равных составах и тогда уже выяснить отношения.

Около полуночи компании встретились возле магазина по улице 1-й семилетки. Все завершилось довольно быстро. Товарищ парня, к которому приставали в автобусе, набросился на инициатора конфликта с накидным гаечным ключом 32-го размера и ударил в область грудной клетки, сломав ребро, осколки которого пробили легкое.

Затем у стоящего возле магазина автомобиля сработала сигнализация и все участники конфликта разбежались.

На следующие сутки инициатор конфликта в автобусе – он же потерпевший в потасовке у магазина – обратился в медучреждение за помощью.