В Слониме в разборке молодых людей одному из них сломали ребро гаечным ключом
В Слониме выяснение отношений между двумя группами молодых людей завершилось причинением телесных повреждений одному из парней.
Конфликт завязался в автобусе за несколько часов до разборки. Компания из четырех человек во главе с парнем 1998 года рождения беспричинно начала задевать и приставать к другому пассажиру. Тот, в свою очередь, предложил встретиться вечером в равных составах и тогда уже выяснить отношения.
Около полуночи компании встретились возле магазина по улице 1-й семилетки. Все завершилось довольно быстро. Товарищ парня, к которому приставали в автобусе, набросился на инициатора конфликта с накидным гаечным ключом 32-го размера и ударил в область грудной клетки, сломав ребро, осколки которого пробили легкое.
Затем у стоящего возле магазина автомобиля сработала сигнализация и все участники конфликта разбежались.
На следующие сутки инициатор конфликта в автобусе – он же потерпевший в потасовке у магазина – обратился в медучреждение за помощью.
В отношении парня 1996 года рождения, причинившего травмы гаечным ключом, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений»,
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