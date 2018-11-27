В Минске в 11-й раз пройдет кинофестиваль «Человеческое достоинство, равенство, справедливость»

В Минске с 1 по 10 декабря пройдет кинофестиваль «Человеческое достоинство, равенство, справедливость». Его традиционно организуют представительства Европейского союза и Организации Объединенных Наций в Беларуси. В этом году на фестивале будут представлены десять художественных фильмов.

Кинопоказы фестиваля проходят в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря. В этом году мероприятие также приурочено к 70-летию Всеобщей декларации прав человека.

Программу нынешнего фестиваля откроет знаменитый фильм режиссера Жан-Марка Валле «Далласский клуб покупателей» (США, 2013) с Мэттью МакКонахи и Джаредом Лето в главных ролях.

В целом же география фильмов-участников фестиваля широка: будут представлены ленты из Армении, Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Ирана, Италии, США, Франции.

Многие из представленных на фестивале лент получили награды на международных кинофестивалях, стали номинантами на премии или обладателями наград киноиндустрии. Например, бразильский фильм «Шингу» (2011) на Берлинале-2012 стал номинантом на приз зрительских симпатий за лучший художественный фильм, а иранская лента «Траншея 143» (2014) победила в аналогичной номинации 32-го международного фестиваля «Фаджр». Израильская драма «Гет» (2014) в 2015 году стала номинантом на «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Детское кино о взрослых проблемах — немецкая лента «На уровне глаз» — уже знакома белорусскому зрителю: в 2017 году ее показывали в конкурсной программе детского и юношеского кино кинофестиваля «Лістапад». Премьера французской картины «Опекунство» (2017) состоялась на 74-м Венецианском международном кинофестивале, где фильм получил премию «Серебряный лев».

Все показы состоятся в кинотеатре «Пионер» (ул. Энгельса, 20). Вход на все сеансы бесплатный. Входные билеты можно получить в кассе кинотеатра с 1 по 10 декабря (ежедневно с 14:00). Показы организованы при содействии посольств Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Ирана, США, Франции, Института имени Гёте, Международной организации по миграции.