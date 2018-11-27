Почти на 20% выросло количество убыточных предприятий, сумма чистого убытка — почти в 2,4 раза

/ Экономика
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По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в январе-сентябре текущего года по сравнению с январем-сентябрем 2017-го увеличилось с 340 до 407 (на 19,7%%), их удельный вес — с 21,2 до 25,4%.

При этом сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий за последние 12 месяцев выросла в 2,36 раза до 2 млрд 55,1 млн рублей, на одну убыточную организацию — в 1,97 раза до 5 млн 49,3 тыс. рублей.

По мнению независимых экспертов, хронически убыточные предприятия не имеют права на существование: их следует банкротить либо продать частным инвесторам. При этом, считают они, проблемных предприятий гораздо больше, чем официально убыточных. Многие из них работают с рентабельностью ниже 5%, пишет БелаПАН.

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Тэги: убыточные предприятия убытки

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