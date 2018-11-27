Трамп о конфликте в Керченском проливе: нам не нравится то, что происходит

/ Мир
Просмотров: 293 Комментариев: 0

«Нам не нравится то, что происходит, и мы надеемся, что ситуация исправится. Я знаю, что Европа тоже не в восторге. Мы все вместе работаем над этим», — так президент США Дональд Трамп прокомментировал конфликт России и Украины в Керченском проливе. Слова главы Белого дома приводит The Hill.


Россия обстреляла и задержала украинские корабли вместе с моряками: есть раненые

25 ноября погранслужба ФСБ обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые требовали прохода через Керченский пролив. ФСБ возбудила уголовное дело по факту нарушения украинскими кораблями государственной границы РФ.

В ответ на инцидент в Керченском проливе в Украине было введено военное положение на 30 дней в приграничных с Россией областях.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: конфликт в Керченском проливе Персона: Дональд Трамп

Другие материалы на эту тему:

К посольству России в Минске принесли бумажные украинские кораблики

К посольству России в Минске принесли бумажные украинские кораблики

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте