Трамп о конфликте в Керченском проливе: нам не нравится то, что происходит

«Нам не нравится то, что происходит, и мы надеемся, что ситуация исправится. Я знаю, что Европа тоже не в восторге. Мы все вместе работаем над этим», — так президент США Дональд Трамп прокомментировал конфликт России и Украины в Керченском проливе. Слова главы Белого дома приводит The Hill .

25 ноября погранслужба ФСБ обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые требовали прохода через Керченский пролив. ФСБ возбудила уголовное дело по факту нарушения украинскими кораблями государственной границы РФ.

В ответ на инцидент в Керченском проливе в Украине было введено военное положение на 30 дней в приграничных с Россией областях.