Главы правительств ЕАЭС собрались в Минске

27 ноября в Минске проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Главы правительств встречаются в узком составе, затем соберутся с членами делегаций для переговоров в расширенном составе.

В заседании участвуют премьер-министры Беларуси Сергей Румас, Казахстана — Бахытжан Сагинтаев, Кыргызстана — Мухаммедкалый Абылгазиев. Председательствует глава правительства России Дмитрий Медведев. Армению представляет заместитель исполняющего обязанности премьер-министра Арарат Мирзоян.

Заседанию предшествовала встреча глав правительств с Александром Лукашенко.

На заседании планируется обсудить проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию и о регулировании алкогольного рынка в ЕАЭС, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Кроме того, члены совета рассмотрят перспективы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы. В ходе заседания будут обсуждены вопросы реализации цифровой повестки ЕАЭС, взаимодействия в сферах торговли, промышленности и АПК, энергетики, экономики и финансовой политики.

Планируется рассмотреть также ход формирования общего рынка газа ЕАЭС, разработки проекта концепции финансового рынка, ряд других тем наднационального регулирования.

Главам правительств будут представлены совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, баланса спроса и предложения стран ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2018-2019 годы.

Намечено рассмотреть планы мероприятий по стимулированию производства и использования колесного транспорта с электродвигателями в странах ЕАЭС на 2018-2020 годы.