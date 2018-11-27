Задержаны двое мужчин, обокравшие за ночь десяток машин в Дзержинске
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29-летний и 30-летний жители Барановичей задержаны по подозрению в совершении ряда автокраж.
Предварительно установлено, что они в течение одной ночи обокрали порядка десятка автомобилей, припаркованных на неохраняемых стоянках в Дзержинске.
Подозреваемые вскрывали авто и забирали все, что представляет какую-либо ценность – от автомагнитол до наборов ключей и пусковых проводов.
По данному факту возбуждено уголовное дело,
Обсудим?