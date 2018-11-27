Лукашенко: общий энергетический рынок — ключевой элемент ЕАЭС

Ключевым элементом Евразийского экономического союза является создание общих энергетических рынков. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь 27 ноября с главами правительств стран ЕАЭС, собравшимися в Минске на заседание межправительственного совета.

По словам Лукашенко, он не понимает, почему в интересах справедливой конкуренции все признают необходимость единых тарифов на железнодорожные перевозки, но не все согласны с таким же подходом по вопросам транспортировки газа.

«Субъекты хозяйствования ожидают, что через десять дней в Питере главы государств поставят, наконец, свои подписи под программами формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, о чем мы договаривались. Таким образом, будет сделан шаг к появлению стабильной топливно-сырьевой основы союза. Но для этого сегодня в Минске нужно решить остающиеся проблемы», — заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что заканчивается четвертый год действия Договора о ЕАЭС из десяти отведенных для снятия всех преград на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, формирования общих отраслевых рынков.

«Что тут греха таить: не все мы сделали, что планировали, поэтому и судьба у вас тяжелая», — обратился Лукашенко к главам правительств.

Он призвал их «принять выверенные решения, необходимые для становления полноценного экономического союза». «Прежде всего следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке. Главное, что мы знаем, в каком направлении двигаться, знания и опыт уже большие есть. Но медленно мы решаем эти вопросы, а эти барьеры должны быть сняты», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул — «союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, которая будет играть по определенным нами же правилам».