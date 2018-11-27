Лукашенко требует справедливого распределения ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС

/ Экономика
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Беларусь не поддержит предложение в очередной раз продлить в Евразийском союзе сроки действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин.

Об этом заявил Александр Лукашенко 27 ноября в Минске на встрече с главами правительств стран ЕАЭС, собравшимися в белорусской столице на заседание межправительственного совета.

Фото пресс-службы президента Беларуси

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Действующей редакцией договора о создании Евразийского экономического союза установлены следующие нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин: Армения — 1,11%, Беларусь — 4,56%, Казахстан — 7,11%, Кыргызстан — 1,9%, Россия — 85,32%.

«По-прежнему открыт вопрос расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Эта тема долго обсуждалась на Высшем совете 14 мая в Сочи. Главы государств договорились, что министры финансов, а затем и вы до декабря поработаете над методикой распределения пошлин и доложите о результатах. Предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов (мы об этом часто говорим, справедливо отмечаем, исходя уже из наработанного опыта) абсолютно невыгодно для Беларуси. Конечно, мы поддержать, как информирует меня наше правительство, не можем», — сказал Лукашенко.

В противном случае Беларусь сразу будет поставлена в неравные условия, подчеркнул глава государства. Поэтому, по его мнению, необходимо приложить максимум усилий для выхода на справедливое решение. «Оно всем понятно. И здесь, наверное, меньше должно быть политики, а все-таки больше экономики», — считает Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

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Тэги: Евразийский союз ввозные пошлины Персона: Александр Лукашенко

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