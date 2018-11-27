Налоговый кодекс по поручению Лукашенко доработают в течение декабря

Доработанный проект изменений в Налоговый кодекс планируется принять на текущей сессии парламента, чтобы изменения вступили в силу с 1 января 2019 года.

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«Президент поручил в течение декабря доработать проект. Будут еще созданы несколько групп, которые поблочно разберут все статьи кодекса, еще раз пройдутся», — сообщил 27 ноября БелаПАН министр экономики Дмитрий Крутой.

26 ноября Александр Лукашенко поручил еще раз доработать проект Налогового кодекса, который вызывает у него много вопросов.

«Как мне докладывают, у вас не получилось сделать его понятным, без внутренних противоречий, а главное — комфортным для людей и бизнеса. Если это так, то не надо будоражить общество сырыми и непроработанными документами. Спокойно надо доработать, дошлифовать документы, но строго на тех принципах, как поручено», — сказал он.

Разработанный в сотрудничестве с бизнес-сообществом проект изменений в Налоговый кодекс был единогласно одобрен 25 октября Советом по развитию предпринимательства.

Основные изменения коснутся как общей, так и особенной части кодекса. Сформулированы принципы налоговой политики, среди которых — принцип равенства плательщиков, презумпция их добросовестности, невозможность обратной силы налогового законодательства.

В проект заложен риск-ориентированный подход, устанавливается пятилетний пресекательный срок для введения санкций по нарушениям. Изменения касаются трансфертного ценообразования, упрощенной налоговой системы и особых налоговых режимов.