Участок дороги Речица — Калинковичи на двадцать лет отдадут частнику

/ Общество
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Участок автомобильной дороги М10 Речица — Калинковичи будет реконструирован на принципах государственно-частного партнерства.

Условия реконструкции и технического обслуживания участка автомобильной дороги М10 протяженностью 85 км (109,9 — 195,15 км), определены указом президента № 461 «О реконструкции автомобильной дороги».

При поддержке и сопровождении Европейского банка реконструкции и развития будет проведен международный конкурс по выбору частного партнера. Победитель конкурса примет обязательство за два года реконструировать дорогу и будет нести ответственность за состояние, обслуживая ее в течение 20 лет.

По истечении этого срока дорога снова перейдет в собственность государства, сообщает пресс-служба президента.

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Тэги: автодорога реконструкция автодороги

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