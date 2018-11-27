Участок дороги Речица — Калинковичи на двадцать лет отдадут частнику

Участок автомобильной дороги М10 Речица — Калинковичи будет реконструирован на принципах государственно-частного партнерства.

Условия реконструкции и технического обслуживания участка автомобильной дороги М10 протяженностью 85 км (109,9 — 195,15 км), определены указом президента № 461 «О реконструкции автомобильной дороги».

При поддержке и сопровождении Европейского банка реконструкции и развития будет проведен международный конкурс по выбору частного партнера. Победитель конкурса примет обязательство за два года реконструировать дорогу и будет нести ответственность за состояние, обслуживая ее в течение 20 лет.

По истечении этого срока дорога снова перейдет в собственность государства, сообщает пресс-служба президента.