В Могилеве задержали пенсионера, прогуливавшегося по улице с пистолетом в руке

61-летний житель Могилева может стать фигурантом уголовного дела по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия.

Прохожий сообщил в милицию, что по улице Седова ходит мужчина с предметом в руках, похожим на пистолет. В последствии выяснилось, что оружие самодельное, но экспертизой признано огнестрельным.

Сотрудникам правоохранительных органов пенсионер рассказал, что нашел пистолет несколько лет назад. Оружие все это время лежало у него дома, а недавно он о нем вспомнил и решил пройтись по улице, просто чтобы «продемонстрировать» всем свою вещь. Ничего дурного в такой прогулке мужчина не видел, сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Судимостей пенсионер не имеет, но ранее задерживался в порядке статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса, то есть подозревался в совершении преступления.

Материалы на мужчину с самодельным пистолетом переданы в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Пенсионеру грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.