Против директора витебской турфирмы «Лакоста Тур» заведено дело о мошенничестве

Как минимум двенадцать жителей Витебска стали жертвами мошеннических действий директора турфирмы «Лакоста Тур». В отношении 29-летней женщины возбуждено уголовное дело.

С февраля по октябрь 2018 года директор и учредитель «Лакоста Тур» продавала фиктивные туры на отдых. Туристы получали договоры, страховки и билеты, а о том, что они недействительны, узнавали уже только в аэропорту (в одном случае — в украинском Борисполе).

Установленный к настоящему времени ущерб составляет более 30 тысяч рублей. Следствие полагает, что могут быть и другие пострадавшие и просит таких граждан обращаться в оперативно-дежурную часть УСК по Витебской области +375 33 399-80-44 (круглосуточно).