Стоимость проезда в общественном транспорте Минска может быть увеличена на 5 копеек

/ Общество
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Необходимость повышения стоимости проезда в общественном транспорте Минска будет изучена. Об этом заявил новый глава Мингорисполкома Анатолий Сивак 27 ноября на оперативном совещании.

Сейчас стоимость одной поездки в наземном общественном транспорте столицы стоит 60 копеек, в метро — 65 копеек. Предлагается поднять стоимость проезда еще на 5 копеек.

Но прежде чем принимать соответствующее решение, надо изучить ситуацию, отметил Сивак.

«Мы рассмотрим этот вопрос на заседании Мингорисполкома, необходимо изучить обоснованность такого шага», — цитирует главу горисполкома агентство «Минск-Новости».

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Тэги: стоимость проезда Персона: Анатолий Сивак Город: Минск

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