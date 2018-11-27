Стоимость проезда в общественном транспорте Минска может быть увеличена на 5 копеек

Необходимость повышения стоимости проезда в общественном транспорте Минска будет изучена. Об этом заявил новый глава Мингорисполкома Анатолий Сивак 27 ноября на оперативном совещании.

Сейчас стоимость одной поездки в наземном общественном транспорте столицы стоит 60 копеек, в метро — 65 копеек. Предлагается поднять стоимость проезда еще на 5 копеек.

Но прежде чем принимать соответствующее решение, надо изучить ситуацию, отметил Сивак.