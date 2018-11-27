Лукашенко доволен игрой Соболенко в минувшем сезоне, «за исключением некоторых моментов»

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Александр Лукашенко 27 ноября пообщался с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Встреча состоялась по просьбе спортсменки, сообщает пресс-служба президента.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Лукашенко поздравил Соболенко с успешным сезоном — Соболенко выиграла два турнира (Нью-Хейвен и Ухань) и поднималась на 11-е место в одиночном рейтинге WTA (сейчас занимает 13-е место).

«Молодец! Прошлый сезон, я считаю, из всех теннисисток это был самый большой прогресс. Я доволен твоей игрой, за исключением некоторых моментов, где ты могла попасть в корт, но била мимо», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что спортсменке еще есть к чему стремиться, чтобы показывать более стабильный теннис.

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Тэги: теннис Персона: Александр Лукашенко Арина Соболенко

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