В Витебске спасли лебедя, который не смог улететь из-за слишком большого веса
В Витебске спасли лебедя, который не смог улететь в теплые края вместе со своей стаей.
Лебедь несколько дней плавал в небольшой полынье в водоеме по улице Независимости. Жители микрорайона, опасаясь за судьбу птицы, обратились к экологам.
Вероятнее всего, лебедь был брошен семьей, так как не мог улететь с ними из-за слишком большого веса. Птица взлетает с трудом и преодолевает не более тридцати метров, предпочитая передвигаться пешком.
Начальник Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валерий Фандо считает, что птицу раскормили горожане.
По мнению специалиста, оставшийся без опеки старших молодой лебедь не понимает, как себя вести в подобной ситуации, и может погибнуть. Поэтому было принято решение ее отловить.
Сейчас лебедь находится в городском зоопарке, а весной его снова выпустят на волю,
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