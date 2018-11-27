В Витебске спасли лебедя, который не смог улететь из-за слишком большого веса

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В Витебске спасли лебедя, который не смог улететь в теплые края вместе со своей стаей.

Фото Сергея Ляшука

Лебедь несколько дней плавал в небольшой полынье в водоеме по улице Независимости. Жители микрорайона, опасаясь за судьбу птицы, обратились к экологам.

Вероятнее всего, лебедь был брошен семьей, так как не мог улететь с ними из-за слишком большого веса. Птица взлетает с трудом и преодолевает не более тридцати метров, предпочитая передвигаться пешком.

Начальник Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валерий Фандо считает, что птицу раскормили горожане.

По мнению специалиста, оставшийся без опеки старших молодой лебедь не понимает, как себя вести в подобной ситуации, и может погибнуть. Поэтому было принято решение ее отловить.

Сейчас лебедь находится в городском зоопарке, а весной его снова выпустят на волю, сообщают «Витебские вести».

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Тэги: лебедь Персона: Валерий Фандо Город: Витебск

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