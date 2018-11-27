Минское «Динамо» выставило Казионова и Степанова на драфт отказов

Минское «Динамо» с приходом нового главного тренера Андрея Сидоренко продолжает оптимизировать состав.

Накануне матча с финским «Йокеритом» на драфт отказов выставлены два форварда — россиянин Денис Казионов и белорус Андрей Степанов.

В течение 48 часов эти игроки могут быть выбраны другим клубом Континентальной хоккейной лиги.

Андрей Степанов. Фото hcdinamo.by

30-летний Денис Казионов пришел в «Динамо» в середине сентября и подписал односторонний контракт до конца апреля 2019 года. За «зубров» сыграл 26 матчей, в которых набрал 8 (5+3) очков при -10 по системе «плюс/минус».

У 32-летнего Андрея Степанова также односторонний контракт до 30 апреля 2019-го. В этом сезоне Степанов сыграл за «Динамо» 26 поединков, забив две шайбы при двух голевых передачах и показателе полезности -4. Всего за минский клуб Степанов провел в КХЛ 208 матчей.

Ранее «Динамо» покинул российский защитник Илья Хохлов, сыгравший за «зубров» 20 матчей (0+1, -9).