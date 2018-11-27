Изготовлена первая партия ядерного топлива для Белорусской АЭС

На Новосибирском заводе химконцентратов изготовлена партии ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС.

Начальная партия состоит из 180 тепловыделяющих сборок для реактора ВВЭР-1200. Из них 163 сборки будут загружены в реактор, остальные поступят в резерв.

Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в начале 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.