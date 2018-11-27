В Бобруйске пресекли канал поставки гашиша из России

Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома задержали 47-летнего местного жителя, который привозил в город крупные партии гашиша из Петербурга.

Фото: uvd.mogilev.by

По данным УВД Бобруйского горисполкома, гражданина Беларуси задержали с поличным по прибытию в Бобруйск на поезде из России. В носимой клади у него обнаружили 300 грамм гашиша. Такого количества наркотика, который в итоге не дошел до потребителя, могло бы хватить как минимум на 1,5 тысячи разовых доз. Основной вес данного наркотического средства был упакован, помещен в термос и залит чаем.

Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Задержанному грозит наказание до 15 лет лишения свободы.