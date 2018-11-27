Гомельчанин выстрелил в бывшего своей девушки

/ Происшествия
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Конфликт возник между 38-летним рабочим из Брестской области, повышающим в Гомеле профессиональную подготовку, и 43-летним местным жителем.

По данным УВД Гомельского облисполкома, гость из соседней области заметил женщину, с которой, как он считал, у них были романтические отношения, в компании другого. Между мужчинами возникла словесная перепалка, перешедшая к потасовке. Ранее судимый гомельчанин достал пневматический пистолет Stalker, произвел выстрел в направлении соперника и стал размахивать перочинным ножом.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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Тэги: пневматический пистолет ревность Город: Гомель

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