Гольшанцы повздорили с руководителем предприятия и сожгли почти 200 тысяч кг сена

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В Ошмянском районе выявили группу подростков-поджигателей, которая причиняла ущерб с 2017 года.

По данным УВД Гродненского облисполкома, нежилой дом в Гольшанах был подожжен 29 мая, 9 октября было уничтожено более 191 тыс. кг сена КСУП «Гольшаны», также было повреждено здание сенохранилища — общий ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Фото: uvd.grodno.by

В содеянном признался житель соседней деревни 1998 года рождения. Он рассказал, что вместе со своими товарищами совершил поджог в 2017 году и два поджога в 2018 году. Его подельниками были местные жители 1999 и 2000 годов рождения. Подозреваемые пояснили, что заброшенные дома они поджигали из хулиганских побуждений, а вот сенохранилище, принадлежащее КСУП «Гольшаны», пострадало из-за личных неприязненных отношений с председателем данного сельскохозяйственного предприятия.

Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.



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Тэги: поджог сенохранилище Город: Ошмяны

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