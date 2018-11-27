Гольшанцы повздорили с руководителем предприятия и сожгли почти 200 тысяч кг сена

В Ошмянском районе выявили группу подростков-поджигателей, которая причиняла ущерб с 2017 года.

По данным УВД Гродненского облисполкома, нежилой дом в Гольшанах был подожжен 29 мая, 9 октября было уничтожено более 191 тыс. кг сена КСУП «Гольшаны», также было повреждено здание сенохранилища — общий ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Фото: uvd.grodno.by

В содеянном признался житель соседней деревни 1998 года рождения. Он рассказал, что вместе со своими товарищами совершил поджог в 2017 году и два поджога в 2018 году. Его подельниками были местные жители 1999 и 2000 годов рождения. Подозреваемые пояснили, что заброшенные дома они поджигали из хулиганских побуждений, а вот сенохранилище, принадлежащее КСУП «Гольшаны», пострадало из-за личных неприязненных отношений с председателем данного сельскохозяйственного предприятия.