Медведев обвинил Порошенко в провоцировании конфликта в Керченском проливе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, прибывший 27 ноября в Минск на заседание Евразийского межправительственного совета, прокомментировал ситуацию вокруг конфликта в Керченском проливе и объявления военного положения в Украине.

«Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах. И даже, может быть, не имеет шансов выйти во второй тур. И для того, чтобы добиться определенных политических выгод для действующего президента, и была, по всей видимости, применена эта самая провокация», — полагает глава правительства РФ, передает БелаПАН .

Медведев заявил, что введение военного положения «дает возможность действующей власти как минимум немножко поиграть мускулами и увеличить поддержку со стороны населения».

По его мнению, этот инцидент «осложнит те процессы, которые происходят в Украине», в том числе «не может не создать серьезных проблем в экономике».