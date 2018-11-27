В Беларуси расстреляли 31-летнего Семена Бережного — осужденного по делу о «черных риелторах»

О расстреле Семена Бережного рассказала его мать.

По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», на днях семье пришло последнее письмо от осужденного. Когда именно состоялась казнь — пока неизвестно.

По аналогичному делу был также осужден 36-летний Игорь Гершанков. От него уже месяц не приходят письма.

Бережного и Гершанкова признали виновными в шести убийствах и подготовке еще одного, похищениях, мошенничестве и других преступлениях. С 2009 по 2015 год в Могилевской области пропали шесть одиноких, зависимых от алкоголя или имеющих долги за коммуналку человек. Позже их тела обнаружили в безымянных могилах на сельских кладбищах. Согласно обвинению, группа «черных риелторов» уговаривала таких людей продать или разменять жилье, а потом убивала их. Летом 2017 года Могилевский областной суд приговорил преступников к расстрелу.