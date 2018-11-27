Минское хоккейное «Динамо» взяло на просмотр трехкратного чемпиона мира

Минское «Динамо» подписало просмотровый контракт с 37-летним российский центрфорвардом Алексеем Терещенко. Ожидается, что за «зубров» новичок сыграет уже 28 ноября в домашнем матче против «Йокерита».

Фото hcdinamo.by

Алексей Терещенко — воспитанник московского «Динамо». Играл за родной клуб, а также казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев».

Трехкратный чемпион мира (2008, 2009, 2012), пятикратный чемпион России, обладатель Кубка европейских чемпионов. Был задрафтован «Далласом» в 2000 году, но в НХЛ не играл.

Всего в КХЛ провел 537 матчей, забросил 112 шайб, сделал 167 голевых передач.

«Это опытный хоккеист и ответственный человек, который всегда был в команде лидером, являлся связующим звеном в коллективе. Надеюсь, что он и в «Динамо» проявит лидерские качества», — отметил в интервью клубной пресс-службе главный тренер «Динамо» Андрей Сидоренко.

С перспективами Алексея Терещенко в минском клубе тренерский штаб должен определиться до 7 декабря.

До приезда Терещенко самыми возрастными игроками в «Динамо» были форварды Андрей Костицын и Артем Волков — им обоим по 33 года.

Также сегодня «Динамо» объявило о том, что нападающие Денис Казионов и Андрей Степанов выставлены на драфт отказов.

«Буду краток: они не оправдали ожиданий. Давали время проявить себя, но у них не получилось», — прокомментировал это решение Андрей Сидоренко.