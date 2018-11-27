Глава баптистов Беларуси ответил на оскорбления митрополита Павла

Епископ Союза евангельских христиан баптистов в Беларуси Леонид Михович сказал, что считает заявление главы БПЦ в адрес других верующих недопустимым.

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«Митрополит Павел негативно отозвался о баптистах, используя такие выражения как "секта", в разговоре назвал "надоедливыми", "страшными", обвинил в ведении пропаганды, сравнивая с цыганами, которые "обирают людей". Мы считаем такие заявления в адрес других верующих или лиц другой национальности недопустимыми, особенно от человека, занимающего столь высокое положение. История и культура Беларуси учит нас терпимости и доброжелательности в отношении к людям любых национальностей и верующим разных конфессий, учитывая, что право на свободу вероисповедания закреплено Законом», — говорится в заявлении Леонида Миховича

Глава баптистов Беларуси надеется, что митрополит Павел признает свою неправоту.