Глава баптистов Беларуси ответил на оскорбления митрополита Павла

/ Общество
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Епископ Союза евангельских христиан баптистов в Беларуси Леонид Михович сказал, что считает заявление главы БПЦ в адрес других верующих недопустимым.

Фото: baptist.by

Митрополит Павел назвал баптистов сектантами и призвал не разговаривать с ними о вере

«Митрополит Павел негативно отозвался о баптистах, используя такие выражения как "секта", в разговоре назвал "надоедливыми", "страшными", обвинил в ведении пропаганды, сравнивая с цыганами, которые "обирают людей". Мы считаем такие заявления в адрес других верующих или лиц другой национальности недопустимыми, особенно от человека, занимающего столь высокое положение. История и культура Беларуси учит нас терпимости и доброжелательности в отношении к людям любых национальностей и верующим разных конфессий, учитывая, что право на свободу вероисповедания закреплено Законом», — говорится в заявлении Леонида Миховича

Глава баптистов Беларуси надеется, что митрополит Павел признает свою неправоту.

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Тэги: баптисты БПЦ религиозная община протестантизм православие Персона: митрополит Павел Леонид Михович

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  • Такие заявления шефа БПЦ первые тревожные звоночки для властей."баптисты и прочие евангелисты" не такая уж малочисленная часть населения в РБ и если он будет говорить подобные вещи ,а власти будут бездействовать,то эта часть населения будет боротся с этим отдавая свои голоса не тем кто поддерживает БПЦ на гос уровне.