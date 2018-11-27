Посол Украины пообещал россиянам усиленный контроль на границе с Беларусью

/ Политика
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К гражданам России на белорусско-украинской границе будет особое внимание, сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

«В связи с введением военного положения в некоторых регионах Украины к гражданам некоторых стран, в первую очередь России, будет применен особый контроль. Поэтому очевидно, что к ним, в том числе на белорусско-украинской границе, будет усиленное внимание», — сказал он, передает БелаПАН.

Посол Украины заявил, что отсутствие оценки Беларусью событий в Керченском проливе — это тоже оценка

К проверке граждан России будут относиться «более тщательно», так как в Украину приезжает много провокаторов, добавил Кизим.

Дипломат сообщил, что военное положение дает возможность руководителям принимать решения, которые нельзя оспаривать. «Возможно, усиливая контроль для граждан России, пограничные службы будут работать на опережение», — сказал он.

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Тэги: Украина-Россия Беларусь-Украина конфликт в Керченском проливе Персона: Игорь Кизим

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