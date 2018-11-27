Видеофакт. Украинские националисты напали на торговый центр в Киеве с российским капиталом
Представители организации «Сокол» и другие активисты принесли шины к ТРЦ Ocean Plaza, а его стены разрисовали краской.
Акция направлена против владельцев открытого в декабре 2012 года здания. Партнерами по развитию проекта выступили киевские компании UDP, К.А.Н. и московская ТПС.
На ТРЦ появились надписи «Собственность России» и «Не покупай в Оушен плаза».
Активисты приурочили протест к конфликту в Керченском проливе.
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