Видеофакт. Украинские националисты напали на торговый центр в Киеве с российским капиталом

Представители организации «Сокол» и другие активисты принесли шины к ТРЦ Ocean Plaza, а его стены разрисовали краской.

Акция направлена против владельцев открытого в декабре 2012 года здания. Партнерами по развитию проекта выступили киевские компании UDP, К.А.Н. и московская ТПС.

На ТРЦ появились надписи «Собственность России» и «Не покупай в Оушен плаза».

Активисты приурочили протест к конфликту в Керченском проливе.