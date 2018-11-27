Владимир Макей удостоен ордена Отечества, Ирина Абельская — ордена Почета

134 представителя различных сфер деятельности удостоены государственных наград и званий. Соответствующий указ подписал 26 ноября президент Беларуси.

Скриншот из видеосюжета телеканала «Беларусь 1»

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей награжден орденом Отечества III степени. Такую же награду получили ректор БГЭУ Владимир Шимов, директор Института порошковой металлургии Александр Ильющенко и генеральный директор ЗАО «Витэкс», экс-кандидат в президенты Виктор Терещенко.

Отмечена госнаградой и главврач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Ирина Абельская, мать Николая Лукашенко — младшего сына президента. Абельская получит орден Почета.

Медали «За трудовые заслуги» удостоены депутаты Палаты представителей Валерий Бороденя, Людмила Добрынина и Тамара Красовская.

Звание «Народный артист Беларуси» присвоено актрисе Купаловского театра Зое Белохвостик, популярная певица Искуи Абалян стала заслуженным артистом.